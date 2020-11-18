Нур-Султан, , 15:25 — REGNUM Полиция Нур-Султана привлекла к административной ответственности руководство ресторана Zoloto за нарушением санитарных требований, сообщили в департаменте полиции столицы Казахстана.

Отмечается, что в ресторане находились 70 человек, которые не соблюдали безопасную дистанцию и другие санитарные номы. «Владелец заведения и посетители проигнорировали запрет и подвергли опасности здоровье окружающих людей», — сообщили в полиции.

Отметим, ресторан Zoloto принадлежит российскому юмористу Сергею Светлакову. В 2014 году шоумен открыл свой ресторан в Алма-Ате. Светалков также имеет ресторан грузинской кухни и караоке-бар.