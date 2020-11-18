Петрозаводск, , 15:52 — REGNUM Жители Республики Карелия требуют у главы региона Артура Парфенчикова отменить запрет на заполнение общественного транспорта более чем на 50% сидячих мест, введенный из-за пандемии коронавируса. Люди жалуются на то, что им приходится ждать транспорт по часу, находясь на улице в непогоду.

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Многочисленные обращения к главе региона по этому поводу жители разных районов и городов Карелии оставляют на официальной странице губернатора в одной из социальных сетей.

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«Хватит издеваться над людьми!!! Верните транспорт, сделайте как было раньше!», — написала главе Карелии местная жительница Татьяна М.

Ей вторит Олег К., который предложил чиновнику испытать все прелести ограничения на себе: «Предлагаю Вам и Вашим коллегам пользоваться общественным транспортом. И тогда может вы поймете мудрость Ваших распоряжений».

Еще одна жительница республики Галина Г. предложила оборудовать нормально остановочные комплексы, чтобы они «защищали от ветра и снега». Все просьбы жители оставляют с хештегом «Верните транспорт».

«Если ввели ограничения по количеству пассажиров, значит должны в час пик выпускать на линии не один троллейбус «1», а три друг за другом и через 5−10 минут ещё три, также с маршрутными автобусами не одна «17», а три друг за другом, через 5−10 минут ещё три автобуса. И так все номера троллейбусов и маршрутных автобусов, а если город не может, так нечего и ограничивать!!! Парфенчиков и Мирошник могли бы взять на себя развозку детей!», — предложила жительница Петрозаводска Маргарита А. (Ирина Мирошник — глава Петрозаводского городского округа, — прим. ред.).

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На что другая петразаводчанка заметила, что, живя рядом с троллейбусным депо, видит, что на маршрут ежедневно выходит весь электротранспорт.

«С троллейбусами сложнее, их просто нет больше, чем ездит сейчас. У меня окна на депо выходят, днем стоят только те троллейбусы, что без колес», — ответила на просьбу Маргариты Галина Р.

Вместе с жителями негодуют из-за ограничения и медики Карелии. Одна из сотрудниц региональной больницы рассказала, что ей пришлось ругаться с водителем автобуса, чтобы добраться до клиники на смену в «красной зоне».

«Почему люди должны страдать от вашего неумения руководить республикой?», — задалась вопросом Ангелина Я.

Кроме того, из-за сокращения пассажиропотока в главном городе республики цены на проезд могут подняться вдвое. Как уточняют региональным СМИ местные перевозчики, перед этим они собираются обжаловать решение Артура Парфенчикова в суде.

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Отметим, 18 ноября на совещании с президентом России Владимиром Путиным с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в Республике Карелия наблюдается самая большая заболеваемость коронавирусной инфекцией среди российских регионов.

«В последние полтора месяца <…> суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза — с 6,1 случая до 15,3 случая на 100 тысяч населения. <…> Разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия», — уточнила она.

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