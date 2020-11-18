Москва, , 15:21 — REGNUM Западные центры разработали концепцию неправительственных организаций с целью распространения геополитического влияния и интересов этих государств, а их неправительственные организации являются важным средством мягкой силы, заявила корреспонденту ИА REGNUM депутат городского Парламента г. Белград Драгинья Влк.

«На протяжении нескольких десятилетий США и другие западные страны вмешивались во внутреннюю политику других стран, и в мире создалась иллюзия, что это не в их интересах, а ради борьбы за права человека и демократию.

Я рассматриваю закон в России как попытку защитить гражданские идеи от чрезмерного влияния ложных неправительственных организаций.

Западные страны вмешиваются различными способами во внутреннюю политику большого количества стран, включая Сербию, поэтому неудивительно, что на Западе какие-либо меры контроля финансирования интерпретируется как как атака на свободу.

Должен существовать больший контроль по нескольким причинам, и это как раз отмывание денег и финансирование терроризма.

В России этот закон не менее демократичен, чем в США или некоторых странах Европы, но в отличие от них он называет вещи своими настоящими именами, что «вредит» западным странам.

В Сербии у нас есть большое влияние западных факторов на оппозиционные СМИ, Многие фонды, неправительственные организации финансируются Западом и распространяют свою общую пропаганду», — высказала свое мнение Драгинья Влк.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2020 года пакет законопроектов об иностранных агентах внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты от «Единой России».

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