Москва, , 15:29 — REGNUM Министерство образования и науки не принимает решение о перерасчёте стоимости платного обучения для студентов. Об этом замглавы ведомства Андрей Омельчук сообщил 18 ноября журналистам, комментируя сообщения о намерении студентов МГУ имени Ломоносова подать коллективный иск ради перерасчёта.

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Студенты подготовили иск из-за перехода на дистанционный режим обучения. Они полагают, что учить их стали хуже, при этом стоимость обучения составляет от 240 тыс. до 570 тыс. рублей в год.

Омельчук отметил, что решения о перерасчете принимает руководство вуза. Что касается о влиянии «удалёнки» на качество образования, эти выводы должны сделать в вузе и студенческом сообществе. Проблема относится к сфере гражданского права.

Серьёзного провала в знаниях за период пандемии коронавируса не произошло, считает он. По мнению замминистра, нагрузка на большинство преподавателей при удалённом режиме работы лишь возросла.

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