Самара, , 15:22 — REGNUM Новый этап работ начали на строительной площадке моста через реку Сок в Самарской области. Об этом 18 ноября сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, строители начали надвижку пролетных строений.

Азаров подчеркнул, что в октябре текущего года он поручил не сбавлять темпы и ускорить темпы строительства: для этого для строителей были созданы все условия. Коме этого, на реализацию данного проекта были дополнительно выделены 500 млн рублей из средств федерального бюджета.

Глава региона также напомнил, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» параллельно существующему мосту идет строительство нового протяженностью 306 м и свыше двух км подъездных путей к нему. Кроме этого, приводится в порядок и действующий мост.

Азаров отметил, что после окончания реконструкции на этих участках будет запущено четырехполосное движение (по две полосы в каждую сторону). Таким образом, будет решена проблема «узкого горлышка», уменьшится количество пробок, а жители будут экономить время в пути.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии при строительстве моста выпустили в реку сазанов