Москва, , 15:11 — REGNUM Свыше половины субъектов РФ обеспечивают лекарствами граждан, проходящих амбулаторное лечение. Об этом 18 ноября заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с участием президента России Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Сегодня 43 региона обеспечивают лекарствами на амбулаторном этапе», — сказал Мурашко.

При этом глава Минздрава РФ отметил, что в регионах Росздравнадзором производятся проверки обеспеченности лекарственными препаратами. Это позволяет сформировать объективную картину.

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