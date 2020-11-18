Берлин, , 15:08 — REGNUM В Берлине, где 18 ноября были организованы несколько демонстраций противников коронавирусных ограничений, местная полиция применила водомёты для разгона митингующих. Об этом сообщает немецкий телеканал RBB24.

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Стражи порядка призвали участников акции протеста против нового закона «О защите от инфекций» у Бранденбургских ворот разойтись, так как были допущены массовые нарушения требований о проведении подобных мероприятий. Митингующие отказались покидать место сбора, тогда в ход пошли водомёты, переедет телеканал.

«Наши призывы носить маски, так, чтобы были закрыты органы дыхания, к сожалению, не оказали никакого эффекта», — сообщила полиция ранее через Twitter.

По данным полиции, в районе Бранденбургских ворот находилось несколько тысяч демонстрантов, а в районе Маршалова моста — несколько сотен митингующих.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября правительственный квартал в центре Берлина перекрыт из-за акции протеста против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Организаторы запросили разрешение на массовую акцию на территории от Бранденбургских ворот до площади Гроссер Штерн в районе Большого Тиргартена.

Напомним, сегодня Бундестаг планирует принять в новой редакции закон об инфекционной защите населения. Он расширяет полномочия минздрава при возможном введении карантинных мер.