Брянск, , 15:08 — REGNUM В Брянской области создан необходимый запас лекарственных средств, заявили 18 ноября в региональном оперативном штабе. На закупку препаратов из областного бюджета выделено 30 млн рублей.

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На распределительные склады поступили медикаменты по всей номенклатуре, определённой Минздравом России: противовирусные, антибиотики широкого спектра действия, глюкокортикостероиды, антикоагулянты, жаропонижающие. Бесплатные лекарства планируют выдавать в КТ-центрах сразу после исследования, а по месту жительства пациенты получат препараты от врачей или волонтёров после положительного результата ПЦР-анализа.

Закупленных средств хватит минимум на два месяца вперёд.