Нальчик, , 15:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число случаев летального исхода от COVID-19 увеличилось до 186. За минувшие сутки скончались еще три жителя республики, которые проходили лечение от этой опасной инфекции. Среди них 80-летняя жительница села Зольское, 78-летний житель города Прохладный и 57-летний житель села Малка, сообщил минздрав региона на своей странице в Instagram.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за прошедший день было установлено еще 90 случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 11 629 человек. Из числа заболевших смог справиться с болезнью 8541 жители республики, при этом за последние сутки число выздоровевших составило 126 человек.

В настоящее время численность госпитализированных составляет в Кабардино-Балкарии 1531 человек. В тяжелом состоянии находятся 88 из них.