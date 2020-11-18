Мадрид, , 15:04 — REGNUM Власти Испании разрешили проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной бельгийской фармацевтической компанией Janssen, которая входит в структуру американской корпорации Johnson&Johnson. Об этом сообщает министерство здравоохранения Испании.

Вакцина

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Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения, входящее в структуру минздрава Испании, уже дало согласие на привлечение добровольцев к испытаниям. Всего в рамках исследований будут привлечены 30 тысяч добровольцев из Испании и восьми других стран.

Отмечается, что третья фаза исследований включает в себя вакцину из двух доз и будет проходить на базе девяти медицинских учреждений.

Планируется, что в первую группу вакцинируемых войдут люди, находящиеся вне группы риска — им вакцина будет проведена в первую очередь. После экспертного заключения начнётся исследование вакцины на второй группе добровольцев, которая будет состоять из лиц, состоящих в группе риска. Около 20% пациентов будут моложе 40 лет, а 30% — старше 60 лет.