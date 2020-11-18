Челябинск, , 14:58 — REGNUM В посёлке Луговой Челябинской области на несколько месяцев задержали строительство ФАПа. Его должны были ввести ещё в августе, сообщает пресс-служба губернатора.

Пока готовность объекта составляет лишь 36%. Фельдшер вынуждена принимать ежедневно по 40 человек из нескольких посёлков в уже старом здании.

Подрядчику сейчас поставлена задача закончить все работы до 20 декабря. А по итогам года власти региона обещают сделать оргвыводы по поводу как подрядчика, так и регионального минстроя, которое контролирует строительство пункта.