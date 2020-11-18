Ростов-на-Дону, , 14:56 — REGNUM Жителям Ростова-на-Дону, проходящим лечение от COVID-19 на дому, начали выдавать лекарственные препараты. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«17 ноября пациентам, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, проходящим лечение на дому, поликлиники города начали выдавать наборы лекарств. Препараты закуплены на средства федерального и областного бюджета. На сегодняшний день получены препараты, среди которых азитромицин, амоксициллин, дексаметазон, кларитромицин, умифеновир, парацетамол и нозальная форма интерферона», — написал глава администрации в Instagram.

На дом препараты привезут специальные бригады. Контролировать дозировку лекарств будет врач.

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