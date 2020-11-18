Саранск, , 14:56 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 18 ноября выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 88 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 9693 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 65 человек, всего с начала пандемии выздоровели 7970 жителей Мордовии. 57 человек скончались от коронавируса как от основной причины, За минувшие сутки летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1666 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 17 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2233 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1482 человек.