Уфа, , 14:56 — REGNUM Один человек погиб во время ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, крупная авария произошла в Стерлитамакском районе 17 ноября 2020 года на 122-м км автодороги Уфа — Оренбург: столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и Volkswagen Polo.

Сообщается, что водитель отечественной легковушки 1979 года рождения получил не совместимые с жизнью травмы. Кроме этого, пострадали водитель автомобиля Volkswagen Polo и пассажирка ВАЗ-2112: они были госпитализированы.

Отмечается, что понадобилась помощь спасателей, которые деблокировали пострадавших людей и тело погибшего мужчины из автотранспортных средств.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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