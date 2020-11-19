Стокгольм, , 08:45 — REGNUM Учитывая рост числа выявляемых заражений коронавирусом и более жесткие ограничения, многие жители Швеции обеспокоены и задаются вопросом, что им следует делать дальше, а чего делать вовсе не стоит. Другой темой, представляющей наибольший интерес, является создание потенциальных вакцин от COVID-19. В эфире телеканала SVT исследователь из Каролинского института в Стокгольме Эмма Франс попыталась ответить на актуальные вопросы зрителей, заданные в режиме реального времени.

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Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе правительство Швеции запретило проведение любых публичных мероприятий, число участников которых превышает восемь человек.

«Запрещено ли ходить в спортзал?» — задал вопрос один из зрителей.

«В тренажерный зал ходить не запрещено, но, с другой стороны, там существует потенциально опасная среда», — ответила Франс.

«Многие надеются на появление вакцины, но меня беспокоят возможные побочные эффекты, что мне делать?» — спросит зритель по имени Йохан.

«В последнее время мы получили хорошие новости о вакцинах с эффективностью более 90%. Эти вакцины хороши тем, что это так называемые РНК-вакцины, а это означает, что риск побочных эффектов относительно невелик. В то же время вакцина разрабатывается быстро, быстрее, чем обычно, поэтому, конечно, существует неопределенность в отношении долгосрочных побочных эффектов и долгосрочных эффектов ее применения. Разумнее всего было бы проявлять бдительность», — попыталась ответить Франс.

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