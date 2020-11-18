Монтевидео, , 14:44 — REGNUM За минувшие сутки в Уругвае зафиксировано 104 новых случая заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за всё время пандемии в стране. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Отмечается, что именно перехода рубежа в 100 случаев опасались специалисты: по их мнению, теперь число социальных контактов заражённых будет труднее отследить.

Сразу 58 новых случаев зафиксированы в Монтевидео. Помимо этого, число заражений возросло в 16 из 19 регионов страны.

В этой связи министерство здравоохранения Уругвая попросило молодёжь поменьше собираться компаниями и не распивать напитки из одних бутылок или стаканчиков.