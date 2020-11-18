Коркино, Челябинская область, , 14:42 — REGNUM В Челябинской области житель города Коркино осуждён за оправдание терроризма. Приговор вынес Центральный окружной военный суд, сообщает региональное УФСБ.

Суд установил, что обвиняемый публиковал в интернете видеоматериалы, оправдывающие террористическую деятельность бандитского подполья Северного Кавказа. Сотрудники ФСБ раскрыли преступление и гражданин был привлечён к суду.

Приговор ему уже прозвучал. Подсудимый отправится в колонию общего режима на 5 лет и 6 месяцев.