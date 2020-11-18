Самара, , 14:52 — REGNUM Проверку качества и безопасности школьного питания начал Роспотребнадзор в Самарской области. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, специалисты утвердили список школ и сформировали план проверок на 2020−2021 учебный год. Таким образом, всего будет проверено качество питания в 690 образовательных организациях. Проверки также затронут 40 организаторов питания и поставщиков продуктов питания в школы.

Сообщается, что в настоящий момент в школах региона получают горячее питание 141 037 учеников 1−4 классов, в том числе 119 002 школьников получает одноразовое горячее питание (либо завтрак либо обед), а 22 035 учеников получают двухразовое питание (завтрак и обед).

Отмечается, что сейчас специалисты проводят проверки 16 школ, 17 организаторов питания и поставщиков.

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