Москва, , 14:42 — REGNUM Москве не грозит резкое сокращение численности населения. Об этом 18 ноября заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Москва Иван Шилов © ИА REGNUM)

Во время рассмотрения проекта бюджета на 2021 год и плановый период депутат Елена Шувалова выразила недовольство высокими расходами на развитие городской инфраструктуры.

«Люди из Москвы побегут. Это неизбежно. Что тогда будет с развязками, с ТПУ, которые требуют высоких расходов на обслуживание?» — задалась вопросом Шувалова.

Однако Шапошников отверг заявления о подобных угрозах.

«Население Москвы и Московской области увеличивается. Население ближайших регионов Центрального федерального округа очень любит проводить в Москве выходные. Опустошение Москве не грозит. Всеми сооружениями и москвичи, и гости столицы будут пользоваться», — заявил председатель Мосгордумы.

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