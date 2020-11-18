Казань, , 15:03 — REGNUM В Татарии среди погибших, зараженных новой коронавирусной инфекцией, зарегистрированы 12 медработников. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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С его слов, по состоянию на 17 ноября, зафиксированы 12 летальных исходов среди сотрудников учреждений, подведомственных республиканскому минздраву. Пять случаев из 12 признаны страховыми, то есть заражение сотрудников произошло на рабочем месте. Еще в пяти — отсутствует связь с профессиональной деятельностью. Расследование продолжается по двум скончавшимся медикам, добавил представитель минздрава.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии до конца следующей недели увеличат число тестов на коронавирус до 200. В настоящее время показатель тестирования составляет 187 исследований на 100 тыс. населения.

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В Татарии по информации на 18 ноября заражены коронавирусом 9 428 человек, за сутки заболели еще 62 пациента. Минувшим днем заразился 61 житель. Всего выздоровели 8 274 человека, за сутки — 51 пациент. Летальных исходов на территории региона подтверждено 123 случая.

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