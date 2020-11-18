Москва, , 14:36 — REGNUM В течение последних нескольких недель, обсуждая демократию, выборы и подсчет голосов, я задалась вопросом, почему никто не комментирует тот факт, что на самом деле в российском законодательстве есть некоторые очень демократические стороны, заявила корреспонденту ИА REGNUM вице-председатель политической партии «Альтернатива Болгарского Возрождения» Любомира Ганчева.

«Например, в том, что касается иностранных агентов: физические лица могут свободно получать деньги из иностранных государств и использовать их в своих политических интересах без какого-либо преследования.

Это гораздо либеральнее, чем законы Америки и Европы в целом …», — считает Любомира Ганчева.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов об иноагентах внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»).

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