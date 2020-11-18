Бербанк, США, , 14:36 — REGNUM В игре Spider-Man: Miles Morales нашли отсылку к команде Людей Икс. Об этом 17 ноября сообщил портал Gizmodo.

В одной из первых миссий Майлз может найти в магазине коллекцию гитар — по его словам, одна из них принадлежит Элисон Блэр. Во вселенной Людей Икс это имя принадлежит супергероине Ослепительная (Dazzler).

Напомним, студия Insomniac ранее уже признавала существование Людей Икс во вселенной игр о Человеке-паук. Однако неизвестно, появятся ли они в будущих проектах франшизы.

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