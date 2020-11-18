Екатеринбург, , 14:41 — REGNUM В Екатеринбурге запустили интернет-платформу для сбора инициатив, приуроченны к 300-летию города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Музее истории Екатеринбурга.

Портал «Екатеринбург 300» позволяет каждому жителю разместить свою идею или проект, с которым после этого смогут ознакомиться другие горожане, а также представители бизнеса и власти.

Понравившиеся инициативы можно поддержать финансово. «Проекты получат широкую информационную поддержку, а также экспертную оценку», — добавили в музее.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург отпразднует 300-летие города в 2023 году.

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