Москва, , 14:30 — REGNUM Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с начала октября увеличился в 2,5 раза. Об этом сегодня, 18 ноября, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом вице-премьер подчеркнула, что ситуация остаётся под контролем. По её словам, наибольшая стабилизация происходит в регионах, где были введены ограничительные меры.

«Несмотря на напряжённость ситуации, ситуация контролируемая. В тех регионах, где введены ограничительные меры, отмечаем стабилизацию», — сказала Голикова.

Она уточнила, что на сегодня масочный режим введён во всех регионах страны, в 79 регионах закрыты рестораны и массово-зрелищные мероприятия. При этом ограничения введены в шести регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 18 ноября, за минувшие сутки в России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 1425 случаев меньше, чем сутками ранее, когда было зарегистрировано 22 410 случаев заражения. Всего в России с начала пандемии выявлено 1 991 998 носителей SARS-CoV-2.