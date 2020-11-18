Элиста, , 14:28 — REGNUM В Республике Калмыкия дорожные службы расчистили федеральные трассы от снежных заносов. В круглосуточном режиме велись работы на автодорогах Р-22 «Каспий» и Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Об этом ИА REGNUM сообщили в ФКУ Упрдор «Каспий».

Более 30 единиц спецтехники расчистили проезжую часть от снега. Наряду с этим дороги обработаны песко-соляной смесью (около 1,8 тыс. тонн). Продолжается расчистка обочин, дорожных знаков, барьерного ограждения.

Всего в режим повышенной готовности переведены более 85 единиц техники.

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