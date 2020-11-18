Оренбург, , 14:28 — REGNUM В Оренбургской области для учеников начального звена школ завершается период дистанционного получения образования. С 23 ноября учащихся первых-четвёртых классов переведут на очное обучение. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова 18 ноября во время прямого эфира в Instagram.

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Добавим, что сейчас в регионе в школу ходят только ученики 11 классов. По словам главы минздрава, решение по поводу формата обучения среднего звена школьников примут в конце этой недели (до 22 ноября) или в начале следующей (с 23 ноября). «Либо посмотрим ещё неделю: как малыши пойдут у нас в школу, как это повлияет на эпидситуацию. После этого будем принимать решение по средним школьникам», — сказала она.

Напомним, в Оренбуржье осенние каникулы продлили до 9 ноября. Затем оперштаб принял решение о том, что школы перейдут на дистанционное обучение, исключение составляют только ученики выпускных классов. До 1 декабря период дистанционки продлён для учащихся ссузов.

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