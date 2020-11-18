Москва, , 14:27 — REGNUM В преддверии «черной пятницы» в России активизировались телефонные мошенники. От мошенников никто не застрахован, но главное самим гражданам необходимо быть бдительнымию заявил корреспонденту ИА REGNUM член Коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко.

«Теперь неизвестные звонят от имени крупных банков или ритейлеров и предлагают собеседнику участие в различных скидочных акциях и розыгрышах.

Пообещав крупную скидку на банковские продукты или товары, злоумышленники выспрашивают у доверчивых граждан данные их пластиковых карт.

После получения персональных данных мошенники действуют привычным способом: переводят деньги с карты жертвы на подставных лиц.

Потерпевший, как правило, обращается с претензиями к банку, но получает обоснованный отказ: банк не несет ответственности за ущерб, если данные карты были скомпроментированы по вине клиента.

Обращение в полицию также не поможет вернуть деньги, т.к. мошенники научились соблюдать конспирацию, их колл-центры, как правило расположены за границей, а похищенные деньги переводятся на фиктивные карты, после чего обналичиваются.

Уголовный закон квалифицирует такое преступление как кражу по статье 158 УК РФ. Как правило, полиция отказывается возбуждать уголовные дела по таким преступлениям, не видя в них перспективы.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, всегда надо следовать одному правилу: никогда никому не сообщать свои персональные данные по телефону», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ВТБ предупредили, что мошенники в преддверии «черной пятницы» пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от банков и ретейлеров.

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