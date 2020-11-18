Брейтово, Ярославская область, , 14:26 — REGNUM В Ярославской области пройдут масштабные работы по очистке русла реки Сить, впадающей в Рыбинское водохранилище. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Устье реки Сить в Брейтове

Работы по «расчистке участка Рыбинского водохранилища в районе села Брейтово» заказало федеральное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз». Начальная цена контракта составляет более 37 млн рублей.

Контракт предполагает подъём со дна древесины. Долгое время река использовалась для доставки срубленного леса, который сплавлялся от бывшего лесопункта в районе деревни Турбаново до приемного пункта лесокомбината в селе Брейтове.

По данным изысканий, в нижнем течении дно на протяжении 6,5 километров полностью покрыто топляком, а выше по течению — частично.

«Затопленная древесина существенно влияет на течение реки. С учётом подпора со стороны Рыбинского водохранилища существенно замедляется течение реки, ухудшается способность к самоочищению водоёма, что приводит к развитию сине-зеленых водорослей», — говорится в заключение госэкспертизы на проект работ.

В нижнем течении реки Сить находится водозабор села Брейтово. Как ранее сообщало ИА REGNUM, качество воды в поселке долгое время не соответствует нормативам. Очистка реки от древесины должна помочь решить эту проблему.

Как следует из документов, со дна реки планируется поднять 20 тысяч кубометров топляка на участке длиной 13,5 километров. Поднимать топляк будут плавучим краном. Работы должны завершиться в декабре 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители райцентра в Ярославской области пьют некачественную воду