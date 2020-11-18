Женева, Швейцария, , 14:26 — REGNUM Снижения числа заражений коронавирусной инфекции в странах Европы при одновременном росте смертности, на это указывают опубликованные 18 ноября Всемирной организацией здравоохранения данные, сообщает Le Figaro.

По данным ВОЗ, в странах Европы, где количество заражений на днях превысило отметку в 15 млн человек, за прошедшую неделю впервые за три месяца наблюдается сокращения числа новых случаев заболевания на 10%. Тем не менее за тот же период зарегистрировано более 29 тыс. летальных случаев, что на 18% чем неделей ранее.

На американском континенте, втором наиболее пострадавшем регионе, число заболевших увеличилось на 40% — было зарегистрировано более 1,45 млн новых случаев. За последнюю неделю скончались более 19 тыс. человек. Единственным регионом, в котором за последнюю неделю наблюдалось снижение числа новых случаев заражения и смерти, стала Юго-Восточная Азия.