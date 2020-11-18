Чебоксары, , 14:23 — REGNUM В Чувашии разработаны две схемы обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом, одна из них предполагает доставку препаратов на дом. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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В республике заверяют, что больным COVID-19 не придётся идти в аптеку за покупкой лекарств и рисковать своим здоровьем, а также подвергать опасности заражения других людей. По словам исполняющего обязанности первого заместителя главы минздрава Алексея Кизилова, разработаны две схемы получения лекарств амбулаторными пациентами: при обращении к терапевту в поликлинику или фельдшерско-акушерский пункт, также при вызове врача на дом.

«После осмотра терапевтом или врачом общей практики при подозрении на коронавирусную инфекцию или при подтвержденном диагнозе пациенту лекарства доставит на дом волонтер или медработник поликлиники», — говорит Кизилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 17 ноября развёрнуто 2680 коек для лечения пациентов с коронавирусом, что составляет 29,3% от всего коечного фонда республики. Свободно 7,2% коек. В связи с загруженностью коечного фонда Минздрав России рекомендовал усилить оказание медицинской помощи на дому, выделив регионам средства на закупку лекарств. Чувашия получила из федерального бюджета почти 46 млн рублей, на которые закупаются лекарства для лечения на дому более 5,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Напомним, всего в Чувашии официально выявлено 11 195 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 9944 пациента, умерли 211 человек.