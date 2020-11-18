Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Энтузиаст с ником Distortion2 ближе всех подобрался к разгадке тайны «мистической двери» в ремейке игры Demon's Souls. Об этом 17 ноября сообщило издание Kotaku.

При помощи различных внутриигровых ошибок и перезагрузки Demon's Souls геймер смог подняться по стене и добраться до небольшого дворика, который скрывается за таинственной дверью. Однако ему не удалось пройти дальше из-за невидимых стен, возведённых разработчиками проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фанаты Demon's Souls обнаружили в ремейке дверь, которой не было в оригинальной игре. При помощи фото-режима они выяснили, что за ней находится небольшой двор с балконом и таинственный артефакт.

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