Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Петербургский парламент 18 ноября поддержал в первом чтении запрет продажи несовершеннолетним закиси азота — так называемого «веселящего газа», передает корреспондент ИА REGNUM.

Заксобрание поддержало поправки в законы «Об ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина» и «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Если закон будет принят, «веселящий газ» в Петербурге дети и подростки купить не смогут. Запретить продавать его в принципе депутаты не в состоянии, так как для этого нужны изменения в федеральном законодательстве.

ЗакС Петербурга поддержал соответствующую инициативу коллег из Госдумы, которая запрещает продавать и использовать закись азота в любых целях, кроме медицинских.

«Петербургский парламент активно обсуждал эту тему еще в марте 2019 года. Вдыхание «веселящего газа» стало серьезной проблемой, особенно среди молодежи. При этом закись азота не относится к числу наркотических веществ и находится в свободной продаже. Последствия же употребления газа бывают губительны как для потребителей, так и для окружающих. В состоянии опьянения от «веселящего газа» совершаются тяжкие правонарушения. Сами молодые люди рискуют гибелью от сердечной недостаточности, гипоксии и других проблем с дыханием», — заявил сегодня спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

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