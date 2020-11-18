Махачкала, , 15:06 — REGNUM Семь человек с подтвержденным COVID-19 скончались в Дагестане 17 ноября. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 857, сообщил федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 11:30 18 ноября, в Дагестане зарегистрировано более 17,7 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. За минувшие сутки в регионе COVID-19 выявили у 98 человек, а сняли с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением 103 носителя инфекции. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили почти 15,9 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно указу врио главы Дагестана Сергея Меликова, жители и гости республики должны носить маски в общественном транспорте и при посещении людных мест, а пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями — соблюдать режим самоизоляции. Вместе с тем рекомендовано ограничить число участников свадеб и похоронных церемоний.

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