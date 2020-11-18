Москва, , 14:10 — REGNUM В Москве стартовала акция «Носки для бездомных» православной службы помощи «Милосердие». Об этом сообщает пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

«На фоне холодов в Москве начинают сбор вязаных и теплых вещей для бездомных. Варежки, носки, шарфы и шапки ждут в «Ангаре спасения» православной службы «Милосердие» — крупнейшем в Москве негосударственном центре помощи бездомным», — говорится в сообщении.

Руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности Ирина Мешкова отметила, что в РПЦ будут рады, если к акции присоединятся в том числе и пожилые люди, как проживающие в обычных домах и квартирах, так и в домах престарелых и интернатах. Таким способом пожилые люди, ограниченные самоизоляцией, смогут оказать помощь тем, «кому ещё хуже».