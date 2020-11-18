Копенгаген, , 14:07 — REGNUM В 2021 году линейка игрушек LEGO Super Mario получит 16 новых наборов. Об этом 17 ноября сообщило издание Eurogamer.

В серию 2021 года войдут: большой «Набор создателя», три расширения с новыми локациями и противниками, два костюма для Марио, а также 10 небольших наборов, посвящённых отдельным персонажам франшизы Super Mario Bros. Их продажи начнутся с января.

Напомним, LEGO Super Mario — это новая линейка конструкторов по мотивам популярных видеоигр о водопроводчике Марио. Первые наборы в этой серии поступили в продажу в 2020 году.

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