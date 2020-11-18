Москва, , 14:01 — REGNUM Пенсионеры в России уже несколько десятилетий находятся в зоне риска для жизни. Социальный вектор политики современной России после распада СССР серьезно ослабел, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«По сути выплаты по старости стали для российских пенсионеров своеобразной подачкой. Ежемесячного размера пенсии едва ли хватит на один поход в магазин, аптеку и оплату коммунальных услуг.

Государство постоянно информирует, что лишних средств в бюджете нет. По сути, это сигнал к поколениям среднего и младшего возраста заниматься личным финансовым планированием уже сегодня. Благополучия на пенсии вряд ли стоить ждать трудоспособным гражданам.

Почему-то особенно в последнее время пенсионные реформы, которые у нас называют «изменениями» проходят зачастую с болезненными провалами. То деньги пропадают, то замораживается накопительная составляющая.

Политики и государственные институты периодически вступают с неподкрепленными, но обнадеживающими финансовыми инициативами по созданию сладкой жизни пенсионерам.

Но уже понятно: без заботы детей их родители в преклонном возрасте на выживут ни на 15 ни на 20 тыс. рублей.

Большая проблема, обнуляющая реализацию здоровых инициатив — слабеющий рубль и удручающая личная инфляция населения. Об этих факторах чиновники и вовсе почему-то не говорят», — высказал вое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при которых они выплачиваются не сразу, а каждый месяц в течение жизни пенсионера.

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