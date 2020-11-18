Ростов-на-Дону, , 14:02 — REGNUM COVID-госпиталь, развёрнутый на базе центральной горбольницы имени Семашко в Ростове-на-Дону, может остаться без кислорода в 2021 году. Закупка на поставку медицинского газа не состоялась. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

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Стоимость контракта составляла 78,5 млн рублей. Поставщик должен был в 2021 году обеспечить стационар 157 тыс. баллонов кислорода ёмкостью по 40 литров. Однако «по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону прекратил работу поставщик кислорода — ООО «Оксиген». Компания занималась поставками медицинского газа в горбольницу №20, на базе которой развёрнут COVID-госпиталь, где в октябре (по некоторым данным, из-за недостатка кислорода) погибли несколько пациентов.

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