Белгород, , 14:04 — REGNUM В Белгородской области 18 ноября зарегистрировали новый «рекорд» у коронавируса — выявлено 166 носителей инфекции, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. выписаны после выздоровления 146 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 783 пациента, в том числе 85 на аппаратах ИВЛ. Лечатся амбулаторно ещё 2585 человек. В целом в Белгородской области подтверждено 14 тыс. 209 случаев заражения инфекцией, выздоровели 10 тыс. 758 граждан.

В федеральном оперштабе в статистику летальных исходов 18 ноября внесли четырёх человек, общее количество смертельных исходов возросло до 71. По данным регионального штаба за сутки смертей не зарегистрировано, всего скончались 83 пациента.