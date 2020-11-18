Грозный, , 13:50 — REGNUM Еще один житель Чечни ответит за участие в нападении на псковских десантников. На скамье подсудимых в скором времени окажется Майрбек Башаев. Он станет очередным обвиняемым в деле о посягательстве на жизнь военнослужащих, которое было совершено в 2000 году, сообщили 18 ноября в Следственном комитете по региону.

Напомним, 29 февраля банда боевиков под управлением террористов Шамиля Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Почти двое суток отбивались десантники от значительно превосходящих по численности бандитов. В этом бою погибли 84 российских военнослужащих, еще четверо получили серьезные ранения.

Следствие доказало, что в этом преступлении 20-летней давности обвиняемый Майрбек Башаев принимал самое активное участие. Из автомата Калашникова он производил прицельные выстрелы в военнослужащих.

Как сообщили в СКР, ранее по обвинению в участии в этом преступлении были осуждены к длительным срокам наказания 17 боевиков.

Читайте также: Подвиг 6-й роты: Путин почтил память псковских десантников — все новости