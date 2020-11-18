Красногорск, , 13:51 — REGNUM Порядка 400 елочных базаров будут открыты в Подмосковье в декабре 2020 года. Об этом 18 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, точки продаже елей начнут открываться в области с 1 декабря. Работать базары будут до 10 января 2021 года.

«С 1 декабря во всех городских округах Московской области начнут открываться елочные базары. Мы планируем развернуть около 400 точек по продаже отечественных и импортных елей, основная их часть будет открыта к середине декабря», — рассказал Разин.

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