Москва, , 13:49 — REGNUM Безусловно, самоизоляция достаточно сильно изменила привычный алгоритм жизни населения, как всей России, так и в особенности жителей её крупных городов. Закрытие ресторанов, баров и досуговых центров способствовало тому, что люди больше стали готовить дома самостоятельно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н Анна Цветкова.

«Если быстрый ритм жизни раньше не давал возможности уделять готовке на дому большее внимание, то теперь это выглядит вполне логично. Каждый из нас имеет свои собственные увлечения и они разные. Кто-то готовит, кто-то лепит или рисует и так далее.

Каждый решает, как тратить свое свободное время. Кто-то покупает самогонные аппараты, кто-то аналогично приобретает другие товары для хобби.

По данным опросов. за время пандемии с апреля по октябрь вырос спрос на товары домашнего хобби. В московском регионе этот рост даже равнялся 470% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение социальной активности приводит к тому, что люди как-то снимают стресс и переносят свое внимание и деятельность на то, что дарит им положительные эмоции, развивает.

Соединив два данных фактора, как рост потребления товаров домашнего хобби и рост общего потребления алкоголя с момента начала ограничительных мер, вполне логичным выглядит рост покупок самогонных аппаратов.

И можно предположить, что этот тренд в ближайшие полгода определенно будет сохраняться», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России самоизоляция и переход многих граждан на «удаленку» спровоцировали интерес к аппаратам и ингредиентам для приготовления самогона.

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