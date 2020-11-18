Махачкала, , 13:51 — REGNUM Около 53 тыс. жителей Дагестана остаются без света из-за неблагоприятных погодных условий — дождей и ветра с порывами до 15 м/с. В зоне отключения часть потребителей Махачкалы, Хасавюрта и восьми районов республики, сообщается 18 ноября на сайте Минэнерго РФ.

Мощность отключенных потребителей — 15,7 МВт. По данным ведомства, к аварийно-восстановительным работам привлечено 34 бригады в составе 125 человек и 39 единиц специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые отключения электричества из-за непогоды происходят в Дагестане с 15 ноября, особенно сложная ситуация в пригородных поселениях Махачкалы. Так, после нескольких дней без света жители поселка Кривая балка вечером 16 ноября перекрыли федеральную автодорогу «Кавказ», а жители поселка Турали накануне вышли на митинг.

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