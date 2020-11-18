Брянск, , 13:49 — REGNUM Участниками подпрограммы добровольного переселения соотечественников из-за рубежа в 2020 году в Брянской области стали 284 человека. В том числе 50 граждан из стран Туркестана, сообщили 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

Соотечественники, участвующие в подпрограмме, трудоустроились врачами, медицинскими сёстрами, учителями, работают инженерами, ветеринарными врачами, животноводами. В 2020 году в Брянскую область переехали 284 человека. Со студентами, прибывающими на обучение из стран с повышенной террористической активностью, регулярно проводятся разъяснительные беседы. Особое внимание уделяется мигрантам и выходцам из стран Туркестана, в регионе зарегистрированы и осуществляют свою деятельность две общественные организации — «Союз узбеков, узбекистанцев» и «Молодёжное объединение студентов Таджикистана в городе Брянске».

Всего с 2014 года в регион на постоянное место жительства прибыли 10 тыс. 294 человека, в основном с Украины. Из стран Туркестана переехало 529 соотечественников.