Москва, , 13:46 — REGNUM В России объём розничных продаж шампанского с января по октябрь 2020 года вырос на 8,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

«Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе — октябре 2020 года составил 11,5 млн дал (108,5% от уровня января — октября прошлого года)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что объём розничной продажи вин за указанный период составил 44,4 млн дал, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательской компании Nielsen, в России самоизоляция и переход многих граждан на «удаленку» спровоцировали интерес к аппаратам и ингредиентам для приготовления самогона.

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