Тюмень, , 13:46 — REGNUM В Тюменской области 2000 волонтёров помогают пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями, которые соблюдают самоизоляцию. Об этом сообщает региональный департамент социального развития.

Волонтер Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, волонтёры доставляют лекарства, продукты питания, предметы первой необходимости. Услуга доставки бесплатная. Отметим, что волонтёры не приходят домой сами, а по записи по телефону 8−800−201−41−41. И они не заходят в квартиры.

По указанному телефону можно узнать также о мерах социальной поддержки и получить психологическую помощь.