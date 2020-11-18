Воронеж, , 13:44 — REGNUM Не выходить на лёд водоёмов просят жителей Воронежской области спасатели. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«На сегодняшний день толщина льда на водоемах области не является безопасной, а некоторые водоемы еще и вовсе не покрылись льдом. До наступления устойчивых, крепких морозов водоемы невероятно коварны», — пояснили в МЧС.

Спасатели напомнили, что лёд выдерживает человека при толщине не менее 10 см, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более, при массовом катании — не менее 25 см. Прочным лёд становится после установления непрерывных морозных дней.

Температура ниже нуля в Воронежской области установилась лишь 14−15 ноября, при этом днём температура держалась в районе −1…−3 градусов, в ночное время опускалась до — 7 градусов. 18 ноября днём в регионе температура понизилась до пяти градусов мороза, в ночь на 19 ноября ожидается до — 12 градусов.