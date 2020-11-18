Берлин, , 13:48 — REGNUM Правительственный квартал в центре Берлина перекрыт из-за акции протеста против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщили 18 ноября в полиции города.

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Организаторы запросили разрешение на массовую акцию на территории от Бранденбургских ворот до площади Гроссер Штерн в районе Большого Тиргартена. Правоохранители не называют даже примерное число протестующих.

«Подтверждаем, что акция у Бранденбургских ворот согласована и легальна», — сообщили в полиции РИА Новости.

Ранее объявления о протестной акции в германской столице появились в социальных сетях. Бундестаг 18 ноября планирует принять в новой редакции закон об инфекционной защите населения. Он расширяет полномочия минздрава при возможном введении карантинных мер.