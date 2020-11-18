Уфа, , 13:50 — REGNUM Более восьми тысяч новых мест дополнительного образования создадут в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, Башкирия победила в конкурсе на предоставление в 2022—2023 годах субсидии из федерального бюджета для создания новых мест дополнительного образования. Конкурс проходил в рамках реализации национального проекта «Образование».

Таким образом, в учреждениях дополнительного образования республики будет создано более восьми тысяч новых мест дополнительного образования.

Отмечается, что в связи с этим в Башкирии будет увеличен до 80% охват детей дополнительным образованием, что будет способствовать обеспечению его доступности для детей проживающих в сельской местности.

Кроме этого, будет модернизирована материально-техническая баз учреждений допобразования и обновлено содержание такого образования детей.

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