Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM В Екатеринбурге состоится Международный фестиваль ледовой скульптуры «Европа — Азия», невзирая на пандемию COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Впрочем, в 2020 году откажутся от возведения горок и аттракционов на площади 1 905 года. Уже 23 ноября площадь закроют для монтажа новогодней ёлки и начала подготовки к фестивалю.

Ледовые сооружения оформят в стиле сказочной повести «Волшебник Изумрудного города». «В фестивале примет участие десять команд ледовых скульпторов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе обсуждали разные варианты возведения ледового городка в центре Екатеринбурга.

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