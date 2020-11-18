Ванкувер, Канада, , 13:38 — REGNUM Разработчики из Nightdive Studios показали разницу в графике между игрой Shadow Man и её ремастером. Об этом 18 ноября сообщает «Игромания».

Представители Nightdive Stuidos опубликовали скриншоты из ремастера Shadow Man, сравнив их с оригинальной игрой. Сообщается также, что в проект добавят уровни и боссов, которых не было в первоначальной версии.

Напомним, улучшенная версия Shadow Man выйдет в 2021 году. Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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